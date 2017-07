Volta a França: Matthews ganha, Froome lidera

Google Plus

Australiano aproxima-se de Kittel na luta pela Verde // Fonte: VeloNews

Michael Matthews (Orica-Scott) foi o mais forte na chegada a Rodez. Num longo sprint, o australiano superiorizou-se a Greg Van Avermaet (BMC), que já venceu nesta chegada em 2015, e a Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Froome foi 7º e está de novo de amarelo.

Etapa tranquila no papel, mas o vento e as equipas tornaram a tirada nervosa e muito rápida. A certa altura a AG2R conseguiu provocar cortes no pelotão, tendo os principais sprinters deste Tour ficado para trás. Thomas de Gendt, foi o mais combativo da fuga e tentou ir sozinho nos últimos 30km da etapa, mas foi rapidamente absorvido.

Na aproximação aos últimos 600 metros da etapa, que tinham cerca de 9% de inclinação média, via-se a Sunweb a posicionar muito bem Michael Matthews, que acabou por corresponder ao trabalho da equipa e levar de vencida a etapa. Avermaet, que foi o primeiro a lançar o sprint, não aguentou o ritmo do australiano. Aqui está o top-10 da etapa:

No que toca à geral, hoje notou-se muito a falta de equipa de Aru, pois o italiano não se conseguiu posicionar bem à entrada da última subida e acabou por perder 25 segundos para o vencedor. Froome, que foi guiado por Kwiatkowski nos últimos metros, acabou em 7º a 1 segundo de Matthews, e com isso volta a vestir a amarela. Vejam aqui classificação geral atualizada:

Na etapa de amanhã, temos um dia difícil e que pode ser muito perigoso para quem não se sinta em forma. São quatro contagens de montanha, duas de primeira categoria. Pode ser o dia indicado para homens atacantes irem para a fuga e, desta vez, terem sorte.