Volta a França: Barguil toma Foix

Um francês não vencia no dia de França desde 2005 // Fonte: VeloNews

Warren Barguil (Sunweb) é o grande vencedor da 13ª etapa da Volta a França deste ano. O francês bateu Nairo Quintana (Movistar), que fez segundo, e Alberto Contador (Trek), que fechou o pódio, ao sprint.

No dia de França, os franceses saíram à rua com a esperança de ver um francês a vencer a etapa. Essas esperanças cresceram ainda mais quando Warren Barguil se lançou cedo para a frente da corrida juntamente com Alberto Contador e Mikel Landa.

Numa contagem de montanha, Barguil não conseguiu seguir o ritmo dos dois espanhóis e ficou para trás, tendo sido apanhado por um grupo formado por Quintana e Kwiatkowski, que tinham saído do grupo dos favoritos.

Durante as montanhas este grupo perseguidor nunca conseguiu chegar ao duo de espanhóis, tendo só colado já na descida de aproximação à meta. Enquanto isso, no grupo dos favoritos Froome mostrava que estava bem e testava os seus adversários. Sem grandes resultados.

Na meta, o mais forte foi Barguil e desta vez não houve colombiano que lhe roubasse a vitória. Do grupo dos favoritos conseguiram distanciar-se Dan Martin (Quick-Step) e Simon Yates (Orica).

Na geral, Landa subiu para 5º lugar e mostra que é candidato ao pódio. Qintana também aproveitou para se aproximar. Vejam o top-15:

Amanhã temos um final ‘à Sagan’ em Rodez, mas Sagan, como sabemos, não vai estar lá. Etapa sem grandes dificuldades, mas com um final inclinado e que vai colocar muitos sprinters ‘no vermelho’.