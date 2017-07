Volta a França: Uran vence Etapa Rainha

Google Plus

Grande sprint entre os candidatos à geral // Fonte: cyclingnews.com

Parece que voltou o ‘bom velho’ Rigoberto Uran! O Uran que já fez pódio no Giro, aquele que não tem medo de atacar! Foi o que se viu hoje a vencer esta etapa, conseguindo manter-se com os melhores e bater ao sprint Barguil (Sunweb) e Chris Froome (Sky). O britânico continua com a amarela vestida.

Etapa rainha na Volta a França 2017. Sete contagens de montanha, três de categoria especial. Desde cedo se começou a jogar para a geral, com a AG2R a colocar três homens na frente, com o objetivo de ajudarem Romain Bardet mais à frente na corrida. Tiago Machado também esteve entre os fugitivos, mas o próprio admitiu que “não teve pernas”.

Só na última subida do dia, o Mont du Chat, é que os favoritos se começaram a mexer. O primeiro movimento foi muito contestável, pois Aru viu Froome a furar e aproveitou esse facto para atacar. Toda a gente o seguiu e ninguém o ajudou, acabando por Froome reentrar.

A partir daí foi Froome a tomar conta da subida. Atacou e impôs o ritmo até ao final da contagem de montanha. Alheado de tudo isto estava Warren Barguil, que seguia a solo na frente da corrida. Bardet (AG2R) distanciou-se na descida e chegou aos últimos quilómetros planos com cerca de 30 segundos de vantagem para o grupo onde vinham Froome, Aru, Fuglsang, Uran e, o já apanhado, Barguil.

O grupo perseguidor conseguiu chegar ao líder da etapa e esta foi disputada ao sprint, no qual Rigoberto Uran foi o mais forte e arrecadou a sua primeira vitória em etapa na Volta a França na sua carreira. Mais uma vez, foi necessário recorrer ao photo-finish para se perceber quem foi o vencedor. Mais atrasados chegaram Quintana, Dan Martin e Alberto Contador que podem ter hipotecado as suas hipóteses de vestirem a amarela em Paris.

Esta etapa ficou manchada por muitas quedas e abandonos, tendo sido os principais Geraint Thomas e Richie Porte, 2º e 3º terceiro à geral à partida para a etapa de hoje respetivamente. Ambos caíram e foram desde logo transportados para o hospital. Fica aqui a classificação geral atualizada:

Amanhã é dia do merecido descanso. Froome leva a camisola amarela, mas não com tanta margem como tem sido costume. Terça-feira haverá novo dia para os homens mais rápidos do pelotão. Démare já não estará presente, pois entrou fora de controlo na etapa de hoje.