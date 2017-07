Google Plus

Wimbledon: vitórias tranquilas dos favoritos

Roger Federer, terceiro cabeça-de-série, venceu o sérvio Dusan Lajovic pelos parciais de 7-6 (7-0 no tie break), 6-3 e 6-2, numa partida que durou cerca de hora e meia. Em busca do seu oitavo título na relva britânica, Federer vai defrontar agora o alemão Mischa Zverev.

Já Novak Djokovic derrotou com facilidade o checo Adam Pavlasek; o número quatro do mundo finalizou o encontro com os parciais de 6-2, 6-2 e 6-1. Na eliminatória seguinte, o tenista sérvio terá pela frente o vencedor da partida entre Juan Martin Del Potro e Ernest Gulbis.

Finalmente foi a vez de Rafael Nadal fechar o dia. O mais recente vencedor do torneio de Rolland Garros venceu o norte-americano Donald Young por 6-4, 6-2 e 7-5, em pouco mais de duas horas. O espanhol terá agora pela frente o russo Karen Khachanov. Nadal procura o terceiro título em Wimbledon, depois dos triunfos em 2008 e 2010.