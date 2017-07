Volta a França: Kittel bisa

Google Plus

11ª vitória na carreira do alemão na Volta a França // Fonte: The Telegraph

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) foi o grande vencedor da etapa 6 da Volta a França deste ano. O ciclista alemão foi o mais forte na chegada a Troyes e bateu Arnaud Démare (FDJ), que fez segundo, e André Greipel (Lotto-Soudal), que fechou o pódio. Num final sem problemas, a classificação mantém-se idêntica.

Depois de um dia difícil de montanha, já era esperado um dia tranquilo como hoje, no qual foram as equipas dos sprinters a trabalharem na frente do pelotão durante todo o dia, não dando qualquer margem aos três homens que estavam na frente da corrida.

Neste trabalho destaca-se Tiago Machado. O português tem trabalhado todos os dias em que se esperam finais ao sprint em prol de Alexander Kristoff. Tiago Machado tem feito um trabalho incrível, estando sempre acima de 50km por dia a puxar na frente do pelotão, o que não é nada fácil.

Num final muito parecido ao de dois dias atrás que atirou para fora da corrida Sagan e Cavendish, Kittel foi o mais forte e garantiu a sua segunda vitória neste Tour. Comboios desorganizados e novamente ciclistas a tentarem passar por sítios apertados. Desta vez foi Arnaud Démare a arriscar e conseguiu passar num sítio quase impossível e acabou no 2º lugar, mantendo a camisola verde. Fica aqui o top-15 da etapa:

Amanhã temos mais uma (das muitas) etapa a acabar ao sprint e este nervosismo vai continuar. Mais uma etapa com mais de 200km e que vai colocar frente a frente os homens mais rápidos deste pelotão em Nuits-Sant-Georges