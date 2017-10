Taça de Portugal: Sporting vence Oleiros e segue em frente

Foi uma verdadeira festa aquela que se viveu esta noite em Oleiros, com o clube local a receber o Sporting, na Taça de Portugal. A vitória dos leões nunca esteve em causa, mas a formação de Castelo Branco bateu-se com as suas armas, acabando por marcar dois golos já na parte final do desafio.

O marcador foi inaugurado aos 23' minutos, num centro de Jonathan Silva, a defesa do Oleiros não alivia e João Palhinha rematou por entre as pernas de Luís Pedro. O 0-2 surgiu perto do intervalo, por intermédio de Matheus Oliveira, que de cabeça correspondeu da melhor forma, a uma assistência de Daniel Podence.

Na segunda parte os leões fizeram o 0-3, com João Palhinha a bisar, num remate acrobático, após centro de Daniel Podence. A partir daí, o Sporting baixou o ritmo de jogo e permitiu que o Oleiros tivesse mais oportunidades de atacar, sendo premiada aos 80' minutos por Jackson, que isolado não desperdiçou.

Só que logo a seguir Daniel Podence, arrancou a terceira assistência, desta feita para a cabeça do júnior Rafael Leão, que havia entrado na segunda metade do desafio.

Na última jogada do desafio e na sequência de um pontapé de canto, Djô Djô, fez o 2-4 final, levando novamente ao rubro, o povo de Oleiros, que lotou por completo o estádio municipal da cidade. Vitória tranquila do Sporting, frente a um Oleiros, que fez da Taça de Portugal, aquilo que ela deve ser, uma festa.