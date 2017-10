Portugal derruba Suíça e faz as malas para a Rússia

Portugal já está no Mundial da Rússia // Foto: Facebook Seleções de Portugal

O Estádio da Luz vestiu as cores do Campeão Europeu para mais uma noite Histórica do futebol português. Frente à Suiça, Fernando Santos encarou a batalha final do grupo com determinação, apostando no 11 mais talentoso e experiente da actualidade. Com Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Eliseu, William, Moutinho, João Mário, Bernardo, André Silva e Cristiano, os lusos dominaram taticamente os suíços e deram o golpe final no apuramento com um triunfo por 2-0. Portugal mostrou que é mais forte e vingou a derrota da primeira jornada.

Na primeira metade, os heróis do mar tiveram paciência e rolaram o esférico com critério, perante um adversário que jogou na expectativa. Ao minuto 42, Eliseu cruzou, João Mário falhou, mas o suíço Djourou colocou a bola na própria baliza. O passaporte luso para a Rússia já estava quase garantido, mas na segunda parte, André Silva aplicou o golpe decisivo que derrubou a Suíça. Portugal venceu justamente e soube acertar o relógio suíço a tempo de garantir o primeiro lugar do grupo.

Os pupilos de Santos somaram 27 pontos em 30 possíveis e travaram um duelo incrível com a Suiça, mas a veia goleadora portuguesa foi superior e determinante para que Portugal esteja na fase final do Mundial 2018. E agora Portugal? E agora Fernando Santos? A esperança é enorme, o sonho é legítimo e o talento é evidente, rumo ao título !