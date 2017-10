Portugal x Suíça: a hora da verdade rumo ao Mundial

Google Plus

O Capitão poderá ser decisivo no jogo desta noite // Foto: FPF/Francisco Paraíso

A vitória diante Andorra reforçou a ambição lusitana, e é com determinação que Portugal enfrentará a Suíça na final das finais da fase de apuramento para o Mundial da Rússia.

A Suíça chega ao Estádio da Luz com 9 vitórias em 9 jogos, e só a vitória interessa a Portugal para igualar os 27 pontos dos suíços no topo do grupo. Em caso de empate pontual, os lusos ganham vantagem, valendo para tal os golos marcados pela equipa de Fernando Santos. A Suíça é forte, tem jogadores talentosos, o que irá obrigar Portugal a esforços redobrados para superar a organizada seleção.

O comandante das quinas deverá lançar Rui Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Eliseu, William, Moutinho, João Mário, Bernardo, André Silva e Cristiano Ronaldo. Com João Mário e Bernardo o jogo português ficará mais compacto e ganhará maior imprevisibilidade, por serem jogadores que alternam movimentações do corredor central e das alas.

Os dados estão lançados e é com fome de vencer que os campeões europeus terão 60 000 vozes a apoiar rumo ao Mundial. O craque das quinas, Cristiano Ronaldo será o rosto da nação e procura também chegar ao recorde de golos em fases de apuramento.