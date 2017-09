Sporting com pulmão Dost ao cair do pano

Coates e Bas Dost, dois dos homens-golo do Sporting // Foto: Facebook do Sporting CP

Com William Carvalho no 11 de Jesus, o Sporting enfrentou um forte oponente na abertura da quinta jornada da Liga. O Feirense apresentou um miolo musculado e bem posicionado, algo que impediu o Sporting de penetrar o bloco sólido da equipa de Santa Maria da Feira. O 0-0 ao intervalo foi justo, mas fica o apontamento para duas chances claras do Feirense, que Patrício segurou. De referir que Jesus foi obrigado a substituir Piccini, que se lesionou a meio da primeira metade.

Foi perante um Estádio repleto de adeptos que as equipas regressaram ao relvado, sem que os treinadores tenham efectuado qualquer alteração. Os leões entraram a todo o gás e Bruno Fernandes ficou pertíssimo da emenda. Ao minuto 62 o Sporting aumentou a intensidade, e na sequência de um canto chegou ao golo. O gigante Coates bombardeou as redes do Feirense e aliviou os sportinguistas. Por falar em bombas, o man bomb de Alvalade, Bruno Fernandes recebeu um passe de Gelson e aumentou a vantagem dois minutos volvidos, para o quarto tento do médio no campeonato.

O Feirense não baixou os braços e reduziu a diferença pouco depois, por João Silva, aproveitando uma péssima abordagem defensiva dos leões. Ao minuto 80 o Feirense chegou à igualdade, com mais uma falha incrível da defesa leonina. A alma verde e branca emergiu no último suspiro, quando Bas Dost marcou de grande penalidade, mantendo o Sporting na liderança da Liga NOS. O Feirense merecia algo mais, mas fica o apontamento para um grande espectáculo de futebol.