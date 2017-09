Google Plus

Liga NOS jornada 5: lesões, regressos, estreias e emoção

A poucos dias da estreia da fase de grupos da Champions, os três grandes entram nas 4 linhas para disputarem a quinta ronda da Liga lusa. O Sporting e o Benfica dão o pontapé de saída esta sexta-feira, 4 dias antes de jogarem na Liga Milionária.

Os leões terão pela frente um duro desafio - o Feirense tem sido, a par do Rio Ave, a grande sensação das 4 jornadas anteriores, e tudo fará para roubar pontos a Dost e companhia. A equipa nortenha ainda não perdeu e soma já 8 pontos. Jorge Jesus não deverá contar com Fábio Coentrão, mas chamou William depois das novelas de mercado. Os felinos tentam manter o pleno e consolidar a liderança, mas a tarefa será muito difícil.

As águias de Vitória recebem o recém promovido Portimonense, que já venceu uma partida. A equipa de Vítor Oliveira tem vindo a praticar um futebol positivo, mas tarda em materializar totalmente os lances que constrói. Os encarnados tentam reagir ao empate diante o Rio Ave, e nada melhor do que poder contar com Grimaldo, Pizzi, Salvio, e o mais recente craque, Gabriel Barbosa.

Os dragões, por sua vez, apenas entrarão em campo este sábado para receber o Desportivo de Chaves. O dianteiro Soares está de volta aos eleitos de Sérgio Conceição, e pronto para ajudar o Porto a manter o rumo das vitórias e da liderança. Pela frente terá o Chaves, uma equipa forte, bem orientada, mas com um início de temporada desastroso.