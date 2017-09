Adrien poderá ficar sem jogar até Janeiro // Foto: Facebook Sporting CP

O atraso do Leicester na entrega da documentação da transferência de Adrien Silva levou a FIFA a invalidar a inscrição do médio luso. O Leicester vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, mas caso se mantenha o pior desfecho, o atleta só poderá vestir a camisola do Leicester em janeiro de 2018.

De referir ainda que Adrien poderá jogar pela Seleção, mas Fernando Santos terá um dilema perante a possível falta de ritmo do ex-leão, caso se mantenha sem competir no clube inglês.