Foto: Facebook do Sporting Clube de Braga

Sem lugar no Benfica, André Horta está de malas feitas para Braga. As águias cedem o médio por uma temporada, tratando-se de um reforço de qualidade para o meio campo da equipa orientada por Abel. O jogador benfiquista será assim companheiro de equipa do seu irmão, Ricardo Horta no emblema minhoto. André Horta pode jogar a 8 ou assumir até funções mais ofensivas, representando uma mais valia para diferentes posições nas 4 linhas.