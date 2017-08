Foto: Facebook do Sporting Clube de Portugal

O benfiquista Pizzi contraiu uma lesão que levou o selecionador Fernando Santos a incluir o leão Bruno Fernandes na convocatória. O médio talentoso estreia-se na equipa A lusa para alinhar no duplo compromisso lusitano, diante as Ilhas Faroé e a Hungria. Com a presença de Bruno na lista são já 6 os jogadores do Sporting a representar a seleção de todos nós. O jovem tem sido um dos craques em foco na Liga NOS, e é mais um trunfo para que Portugal rume ao Mundial de 2018.