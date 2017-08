Braga x Porto: Corona com sabor a liderança

Porto vence em Braga.

No Estádio Axa, os mais de 20.000 espectadores assistiram ao jogo grande da quarta jornada da Liga NOS. O Braga entrou forte na partida e ameaçou Casillas, mas foi o Porto a fazer estragos nas redes. O mexicano Corona surgiu solto na área e inaugurou o score de forma oportuna ao minuto 6.

As equipas apresentaram um excelente futebol e o Braga poderia perfeitamente igualar o jogo, mas Paulinho e Fábio Martins desperdiçaram algumas chances. No entanto, foco para a eficácia e a intensidade de jogo dos dragões, com Corona e Brahimi em grande estilo nas alas. No quarto de hora final da primeira parte Matheus vestiu a capa de herói e negou dois golos a Aboubakar e a Marega. Na resposta, o Braga ficou a um palmo do empate perto do intervalo. A primeira parte foi incrível faltando ainda assim mais golos para o espectáculo.

Na segunda metade as equipas jogaram intensamente mas o resultado não se alterou. O tento de Corona vale três pontos e o dragão junta-se ao leão na frente da Liga com 12 pontos.