Vitória de Setúbal: Yannick Djaló e José Semedo são reforços

Yannick Djaló ao serviço do San Jose Earthquakes, em 2014.

O Vitória de Setúbal está muito perto de oficializar a contratação de dois reforços portugueses para a presente época: José Semedo e Yannick Djaló.

De resto, trata-se do regresso de ambos os jogadores ao futebol português. Recorde-se que José Semedo, defesa de 32 anos, volta a terras lusas depois de 11 épocas no estrangeiro (uma emprestado ao Cagliari de Itália pelo Sporting e dez em Inglaterra ao serviço do Charlton Athletic e, depois, do Sheffield Wednesday) e Djaló, que já alinhou pelo Sporting e pelo Benfica, havia deixado o campeonato nacional em 2012, com passagens por França, Estados Unidos, Rússia e Tailândia nos anos seguintes.

No emblema setubalense, Semedo afigura-se como uma boa solução para o lugar deixado por Frederico Venâncio (que fez o percurso inverso, transferindo-se recentemente para o Sheffield Wednesday, a título de empréstimo e com opção de compra), enquanto que Yannick, aos 31 anos, terá uma oportunidade para relançar a carreira sob o comando técnico de José Couceiro, com quem já havia trabalhado em 2010/11, na altura pelos «leões».

Segundo revelou à agência lusa fonte do clube sadino, Yannick Djaló e José Semedo serão apresentados esta quinta-feira, às 12:00, na sala de imprensa do Estádio do Bonfim.