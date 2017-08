Especial Liga NOS: goleadores valem 14 festejos

Google Plus

Quatro pontas de lança de luxo na Liga NOS.

A Liga NOS 2017/2018 tem sido marcada pelos muitos, muitos golos festejados pelos pontas de lança de Benfica, Porto e Sporting.

Nas águias, Jonas tem a pistola bem afinada e em apenas 3 rondas já disparou 4 balas certeiras. O brasileiro fez um golo ao Braga mas o destaque vai inteiramente para o soberbo hat-trick do craque na goleada diante o Belenenses, jogo em que o canarinho mostrou técnica, agilidade e instinto goleador.

O encarnado Seferovic não fica nada atrás de Jonas. O suíço balançou as redes do Braga, Chaves e Belenenses, num total de 3 golos em 3 jogos na Liga. Dos 9 tentos das águias na prova, 7 sairam dos pés da dupla mais demolidora do Benfica em apenas 3 jogos.

Nos dragões, o recém resgatado Aboubakar igualou Jonas e também já fez o gosto ao pé em 4 ocasiões. Diante o Moreirense, o africano foi demolidor e apontou um incrível hat-trick que arrasou a equipa de Manuel Machado.

Nos leões, o feroz Bas Dost já mostrou todo o seu esplendor diante o Setúbal e por duas vezes em Guimarães. O holandês continua mortífero e é de longe a grande referência do ataque sportinguista.

Ao todo, Jonas, Aboubakar, Seferovic e Bas Dost somam 14 golos, um quarteto notável que eleva o nível do futebol português.