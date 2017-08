Hat-trick de Aboubakar dá vitória ao FC Porto

Depois dos volumosos triunfos de Sporting e Benfica no dia anterior, o FC Porto tinha como missão garantir mais três pontos, não deixando fugir os principais adversários na luta pelo título. No onze o destaque foi para a entrada de Maxi Pereira para a lateral direita, em deterimento de Ricardo. Do lado do Moreirense os Cónegos chegavam ao Dragão ainda sem derrotas; a grande alteração no onze dos minhotos foi a saída de Boateng, avançado transferido para o Levante a meio da semana.

Desde o apito inicial se verificou a clara supremacia do FC Porto na partida; bastaram três minutos para que os dragões tivessem a primeira grande oportunidade, mas o cabeceamento de Felipe foi defendido pelo guardião adversário. A equipa da casa ia dominando, mas sem grande expressão no que a oportunidades dizia respeito. Contudo, os homens de Sérgio Conceição chegaram mesmo ao primeiro golo à passagem do minuto 18; cruzamento da esquerda de Alex Telles e Aboubakar, no coração da área, a fazer o primeiro dos portistas.

Os azuis-e-brancos não tiraram o pé do acelerador e conseguiram aumentar a vantagem pouco tempo depois; 21 minutos e um erro na intermediária do Moreirense permite a Marega rematar para boa defesa de Jonathan, na recarga Óliver atirou contra um defesa mas, finalmente, à terceira, Aboubakar não perdoou e fez o segundo.

Com dois golos de vantagem os portistas continuaram a pressionar, criando um punhado de boas oportunidades para chegar ao terceiro; todavia, em cima do intervalo, foi o Moreirense quem ameaçou marcar; na sequência de um canto foi Peña que ficou perto do golo.

Ao intervalo ambos os técnicos fizeram substituições, Sérgio Conceição trocou Brahimi por Otávio, enquanto que Manuel Machado fez entrar Neto e Cádiz para os lugares de Ernest e Semedo. Apesar das alterações, o segundo tempo em tudo se assemelhou ao primeiro; com efeito, o FC Porto continuou a dominar e a ameaçar aumentar a vantagem. Neste departamento, Marega foi o mais perdulário, desperdiçando duas boas oportunidades para marcar aos 64 e 73 minutos.

Mas o terceiro golo acabaria por chegar pouco depois; aos 77 minutos um alívio de Marcano acaba por lançar Aboubakar que, na cara do guardião do Moreirense, fez o terceiro, completando o hat-trick.

Até final da partida ambas as formações tiveram oportunidades para marcar, mas aí brilharam os dois guarda-redes a evitar mais alterações no marcador.

Com este triunfo, os dragões juntam-se ao trio de líderes no topo da classificação do campeonato.