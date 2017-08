Benfica arrasa Belenenses: Jonas samba com hat-trick

Águias voam até à liderança.

O Estádio da Luz vestiu as cores encarnadas para receber o derby lisboeta entre o Benfica e o Belenenses. Nas escolhas de Rui Vitória, o brasileiro Felipe Augusto foi a principal novidade a jogar como trinco e foi justamente com sotaque do Brasil que surgiu o primeiro de cinco tentos das águias.

Ao minuto 2, Jonas abriu o ativo e ofereceu a primeira explosão de alegria aos adeptos da Luz. Foi sem surpresa que Salvio ampliou a diferença perante a passividade dos azuis do Restelo. Até ao intervalo, foco para o golo da praxe de Seferovic que leva já 3 golos na Liga.

Na segunda metade, o canarinho Jonas sambou por duas vezes, sem que o Belenenses tivesse capacidade de acertar o passo. O avançado está em grande forma e soma já 4 golos no campeonato, mais 1 que Seferovic e Bas Dost.

Com a vitória, o Benfica junta-se a Sporting e Rio Ave no grupo restrito de líderes, que poderá ainda contar com o Porto, que apenas entrará em campo este domingo. No geral, o Benfica foi demolidor e não deu chances ao Belenenses de esboçar sequer uma reação.