Dragão serve um camarão em Tondela: Aboubakar vale 3 pontos saborosos

Dragões superam Tondela.

Os dragões deslocaram-se a Tondela para disputarem a segunda ronda da Liga NOS. A lesão de Soares obrigou Conceição a lançar Marega mas a qualidade de jogo portista manteve-se alta.

Na fase inicial os invictos criaram algumas situações de golo, mas pecaram na hora de bater Cláudio Ramos. O Tondela cresceu no jogo a meio da primeira parte e consolidou o seu bloco defensivo. No entanto, ao minuto 37 surgiu o talento de Corona que baralhou a defesa da casa e serviu Aboubakar para o 1-0 que se registou até ao intervalo.

Para o segundo tempo, Pepa subiu as linhas e o Tondela abriu espaços em busca do empate. O Porto criou perigo em contra-ataques, com foco para Aboubakar, que viu o poste negar-lhe o festejo. O Tondela tentou responder, mas foi Marega a ficar pertíssimo do golo na entrada para o último quarto de hora do duelo.

Os tondelenses feridos no orgulho partiram para o ataque, mas David Bruno viu Casillas voar e evitar a igualdade. Até final, foco para Wagner que quase empatou ao minuto 89, mas a vitória não escapou ao dragão.

O Porto junta-se ao pelotão da frente com 6 pontos em dois jogos. Aboubakar foi determinante e coloca os invictos no primeiro lugar da Liga.