Dembélé castigado pelo Dortmund

Dembélé punido pelo Dortmund.

"Ousmane Dembélé falhou o treino desta quinta-feira por opção própria e vamos sancionar o mau comportamento. O jogador, que está em Dortmund, ao contrário dos relatos que circulam, estará suspenso até depois do jogo do fim-de-semana, a contar para a Taça da Alemanha" anunciou o Borussia em comunicado.

Já o treinador, Peter Bosz revelou na conferência de imprensa que falou com o jogador."Falei com ele ontem, estava em Paris com os seus amigos e não me disse nada sobre poder assinar por outra equipa"

Ousmane Dembélé está a ser seguido de perto pelo Barcelona, que segundo o emblema alemão, chegou a fazer uma proposta pelo francês mas que esta foi prontamente recusada devido a não corresponder à atual situação económica do valor de mercado europeu.

"O Borussia Dortmund manteve conversações com o Barcelona com vista à possível transferência do jogador Ousmane Dembélé. Na referida conversa, os representantes do Barcelona apresentaram uma proposta que não corresponde ao extraordinário valor futebolístico, nem à atual situação económica do mercado europeu de transferências. Por isso, o Borussia recusou a proposta" pode ler-se num comunicado do clube alemão após o jogador ter falhado o treino.

Os jornais afirmam que o Barcelona estaria disposto a dar 100 milhões pelo jogador, enquanto que o Dortmund só aceitaria dos 150 milhões para cima. Outros afirmam também que o Real Madrid se intrometeu no negócio.

Após a novela Neymar, vem a novela Dembélé. Agora só nos resta esperar pelo seu desfecho.