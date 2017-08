Google Plus

Alan Ruiz, Doumbia e Podence: qual o parceiro de Bas Dost?

O Sporting arranca o campeonato no próximo domingo, frente ao Desportivo Aves, e a dúvida que nesta altura surge é de quem será o parceiro de Bas Dost, no ataque.

Alan Ruiz foi aquele que na época passada teve essa função durante a maior parte dos jogos, mesmo com a chegada de Daniel Podence em Janeiro, o argentino nunca perdeu a titularidade de uma forma indiscutível.

Porém a lesão sofrida na parte final do campeonato, deu a Daniel Podence a oportunidade de agarrar o lugar e o jovem não desperdiçou essa hipótese.

Rápido e com uma técnica acima da média, nem mesmo a baixa estatura prejudicou a relação entre o internacional pelos sub-21 e Bas Dost. De resto Podence chegou a assistir o holandês para golos em mais do que uma ocasião.

De Alan Ruiz viu-se muito pouco nesta pré-época. O argentino parece continuar com os mesmos problemas, nomeadamente a dificuldade em mudar de velocidade e rapidez de processos em desenvolver o jogo.

Por fim existe o reforço da nova temporada, Doumbia. O costa-marfinense marcou logo na estreia com a camisola dos leões, mas Jorge Jesus nunca apostou numa dupla com Bas Dost, de tal modo que ainda não estiveram em campo ao mesmo tempo.

Daniel Podence foi titular nos dois embates com o Monaco e Fiorentina ao lado do holandês e surge por isso como a hipótese mais forte, para alinhar no domingo na Vila das Aves.