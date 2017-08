FC Porto reage às declarações de Luís Filipe Vieira

O FC Porto reagiu esta terça-feira às declarações do presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira sobre a inexistência de claques por parte do clube da luz, mas sim a existência de grupos de "sócios organizados".

Através de um comunicado publicado no seu site oficial, os dragões afirmam que existem "regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica" e acusam entidades "desportivas e não desportivas" de serem cúmplices do presidente das águias.

O clube da invicta lançou um duro ataque às águias, afirmando que o presidente benfiquista conhece a existência de duas claques ilegais: os No Name e os Diabos Vermelhos, e que o presidente do Benfica "goza com todos os adeptos de futebol, com as autoridades desportivas e com a polícia, que ainda na última época levantou dezenas de autos devido a incidentes protagonizados pelas duas claques".

Ainda no comunicado, os dragões acusam a claque No Name de causar a morte de um adepto junto ao Estádio da Luz no mês de Abril deste ano: "Pior, muito pior, sabe-o muito bem, pois certamente não se esqueceu de que em Abril deste ano a claque No Name foi mais uma vez responsável por uma morte de um adepto".

Em baixo, pode ler-se o comunicado do FC Porto na íntegra:

"No futebol português há umas regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica, que permite ao clube da Luz viver em permanente regime alternativo, submetendo-se às regras e aos regulamentos da forma que lhe apetece e mais convém. Isto acontece devido à cumplicidade de várias entidades, desportivas e não desportivas, mas agora atingimos um nível de sublimação com o presidente do clube a afirmar sem se rir que desconhece a existência de claques no clube.



Mais do que uma forma ardilosa de procurar eximir-se às responsabilidades de apoiar duas claques ilegais, como são os No Name e os Diabos Vermelhos, Luís Filipe Vieira goza com todos os adeptos de futebol, com as autoridades desportivas e com a polícia, que ainda na última época levantou dezenas de autos devido a incidentes protagonizados pelas duas claques.Aliás, esta situação é conhecida ao mais alto nível, designadamente pelo primeiro-ministro e outros membros do governo, que nos últimos anos assistem a jogos no Estádio da Luz.



E não, não se trata de uma questão semântica, entre grupo organizado de adeptos ou de sócios, as claques do Benfica existem, Luís Filipe Vieira sabe disso perfeitamente, sabe-o tão bem que o Benfica até paga o aluguer de carrinhas para transportar esses adeptos, sabe-o tão bem que o treinador da equipa principal dá os parabéns em conferência de imprensa quando as claques fazem anos. Sabe-o tão bem que cede instalações no estádio às claques, sabe-o tão bem que as claques beneficiam de bilhetes a preços reduzidos…Pior, muito pior, sabe-o muito bem, pois certamente não se esqueceu de que em abril deste ano a claque No Name foi mais uma vez responsável por uma morte de um adepto. Infelizmente, nem este género de tragédias faz esta gente ter um pouco mais de decoro e responsabilidade. E que só acontecem devido à cumplicidade dos sucessivos governos, incapazes de fazer cumprir as leis."