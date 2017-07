Liga Europa: Braga em vantagem, Marítimo sobrevive

Google Plus

Clubes portugueses com vista para a Europa.

O Braga estreou-se na temporada 2017/2018 para disputar o acesso à fase de grupos da Liga Europa. Frente ao AIK, os minhotos alcançaram uma igualdade a uma bola, o que lhes permite entrar no estádio AXA na próxima semana com uma magra vantagem.

A partida começou de feição para os arsenalistas com o central goleador Raúl Silva a inaugurar o marcador nos instantes iniciais. Os suecos, pouco depois beneficiaram de uma grande penalidade e o empate não mais se desfez. No entanto, fica o apontamento positivo para uma exibição segura e de qualidade com destaque para a presença dos reforços Esgaio, Jefferson, Danilo e Fábio Martins nas escolhas de Abel.

O Marítimo, por sua vez entrou nas quatro linhas com a vitória no pensamento, mas não foi além de um nulo frente ao Botev Plovdiv. Este adversário búlgaro evidenciou algumas lacunas defensivas, sendo de esperar que na segunda mão os madeirenses consigam demonstrar no relvado que são mais fortes e alcançar assim a fase de grupos da Liga Europa, já que neste primeiro jogo foram visíveis erros na construção de jogo ofensivo.