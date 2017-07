Oficial: Chicharito no West Ham

Javier Hernández já foi apresentado como reforço dos The Hammers.

Javier Hernández, mais conhecido como Chicharito, é oficialmente reforço do West Ham. O anúncio oficial foi feito por parte do clube inglês, esta segunda-feira, num negócio a rondar os 18 milhões de euros.

Na sequência da transferência para os The Hammers, com quem estabeleceu contrato para as próximas 3 temporadas, o jogador de 29 anos confessou que a admiração que tem pela liga inglesa foi determinante para a sua escolha.

«Estou muito feliz por me juntar ao West Ham. Para mim, a liga inglesa é a melhor liga do mundo e, quando a oportunidade surgiu, fiquei desesperado para assinar por este clube.», referiu.

Para além da atratividade da liga, o projeto do clube inglês para a próxima temporada também desempenhou um papel importante na decisão do jogador, como o próprio admitiu - note-se que o West Ham se tem reforçado com jogadores de grande qualidade neste defeso, contando, por exemplo, com o guarda-redes Joe Hart, o defesa Pablo Zabaleta e o avançado Marko Arnautovic para a próxima temporada.

«Não foi uma decisão complicada, pois o West Ham é um clube histórico, ambicioso, algo que é possível ver pelos jogadores que contrataram neste verão.», revelou.

Deste modo, o avançado mexicano regressa à Premier League, depois de ter estado ao serviço do Manchester United entre 2010 e 2015, tendo sido emprestado ao Real Madrid em 2014/15 e, de seguida, transferido em definitivo para o Bayer Leverkusen, por duas épocas, onde marcou um total de 39 golos (em 76 partidas) e despertou o interesse do emblema inglês.