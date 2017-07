Pré-época do FC Porto

O FC Porto parte com grandes ambições para esta nova época. Novo treinador com uma nova mentalidade para voltar a colocar os dragões no topo do futebol português.

Os dragões realizaram, até ao momento, 4 jogos de pré-época, registando uma vitória frente ao Rio Ave (4-0), dois empates, ambos por 2 golos, frente ao Chivas e ao Académica, e uma derrota nas grandes penalidades frente ao Cruz Azul do México.

Nestes 4 jogos de preparação pudemos perceber de que forma o treinador português quer o Porto a jogar. Futebol físico, apoiado e dominador é o estilo que Sérgio Conceição pretende dar à sua versão dos dragões. Sérgio Conceição tem também dado muita importância ao aspeto físico dos seus jogadores para os preparar para os desafios da nova temporada que se avizinha.

No que toca a movimentações no mercado de transferências, esta tem sido uma pré-temporada discreta por parte do clube da invicta. Até agora, sem contratações sonantes, apenas algumas vendas de modo a encher os cofres do clube.

Dentro destas saídas sonantes, a transferência de André Silva para o Milan por 38 milhões de euros é a maior venda registada pelo clube. Outra venda em destaque foi a ida de Rubén Neves para os Wolves da segunda divisão inglesa, clube agora treinado pelo ex-treinador portista Nuno Espírito Santo.

Com muitas saídas e poucas contratações, o FC Porto tem beneficiado do grande número de jogadores emprestados que tinha na última temporada, como Aboubakar, Hernâni, entre muitos outros.

As próximas semanas vão ser fulcrais para perceber que FC Porto vamos ter nesta nova temporada, mas uma coisa é certa - os dragões pretendem voltar para o topo do futebol português.