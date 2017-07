Oficial: Acuña no Sporting por 9.6 milhões

Google Plus

Acuña já é leão.

A treinar com o plantel leonino há uma semana, Acuña foi anunciado como jogador do Sporting na tarde desta sexta-feira. O clube verde e branco pagou cerca de 9.6 milhões de euros e garantiu ainda o direito de preferência por três jogadores do Racing Avellaneda. Este negócio impulsionou ainda uma parceria estratégica entre os dois clubes. Marcos Acuña tem 25 anos e é dotado de um pé esquerdo mágico que encantou Jorge Jesus.

O técnico luso garante o jogador certo para implementar o seu sistema táctico, tendo o jogador rubricado um contrato de quatro épocas com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros. A estreia do ala de leão ao peito será este sábado em Alvalade no jogo de apresentação aos sócios e adeptos diante o Mónaco.