Benfica: Eliseu renova por mais uma época

Eliseu renova com o Benfica.

O Benfica anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com Eliseu para a renovação do seu contrato, contando com o atleta para mais uma época desportiva.

Deste modo, o internacional português - que estava sem clube desde o passado dia 30 de junho, altura em que a ligação ao emblema da Luz havia terminado - vê a sua situação resolvida e cumprirá, em 2017/18, a quarta época seguida de águia ao peito.

Recorde-se que, desde que chegou, proveniente do Málaga, o lateral-esquerdo já conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça pelo clube da Luz.

