As novas caras do leão

Foto: ASP

A defesa do Sporting sofreu uma revolução praticamente total. Com a excepção de Coates, o mercado trouxe reforços de peso para o sector para as restantes posições do sector defensivo. O maior destaque vai para Fábio Coentrão. O lateral esquerdo chegou por empréstimo do Real Madrid. Dos dois jogos onde o lateral participou, verificou-se muita disponibilidade física e acerto defensivo; falta ainda o recuperar da vertigem ofensiva a que já habituou Jorge Jesus.

Foto: sábado.pt

Para o eixo defensivo chegaram André Pinto e Jeremy Mathieu. Apesar de ter chegado agora, André Pinto já demonstrou a sua capacidade de liderança, procurando comandar os seus companheiros de defesa sempre que necessário. Já Mathieu não demorou a demonstrar a sua classe; com velocidade e capacidade de posicionamento, o central francês começa a deixar a sua marca.



Finalmente, para a lateral direita temos Piccini. O ex-Bétis tem mostrado capacidade de choque, graças à sua capacidade física, e que lhe permite dobrar os centrais verde-e-brancos sempre que necessário.

Foto: ASP

Quanto ao meio-campo, três são, por enquanto, as caras novas no Sporting. Rodrigo Battaglia, jogador que pode ocupar ambas as posições no centro do terreno, tem feito jus ao seu apelido; aguerrido, o argentino funcionou muitas vezes como destruidor do ataque adversário, impedindo assim o fluxo ofensivo dos adversários. Matheus Oliveira chegou do Estoril e trouxe o seu apurado toque de bola, tal como capacidade de combate no meio-campo. A juntar ainda a boa execução de lances de bola parada.



Já Bruno Fernandes é, até ao momento, a contratação mais cara do novo leão. O ex-Sampdoria não demorou até mostrar todo o seu talento e cultura tática, trazida dos vários anos em Itália. Caso a saída de Adrien se torne uma realidade, o Sporting tem certamente um substituto totalmente pronto para assumir o lugar.

Foto: tsf.pt

Finalmente o ataque foi alvo de um reforço de peso. Depois de muitos avanços e recuos Seydou Doumbia chegou mesmo a Alvalade. O costa-marfinense estreou-se com um golo, mostrando toda a sua capacidade física. Tal como no caso da maioria dos reforços, falta ainda ganhar rotinas com os companheiros de equipa.

Foto: dn.pt

Não sendo possível tirar verdadeiras conclusões acerca dos reforços do Sporting, é certo que a maioria parece determinada em mostrar serviço a Jorge Jesus, dando boas primeiras impressões e sinais de poderem ser peças importantes no plantel leonino.