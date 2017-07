Oficial: André Moreira será o dono da baliza do Braga

Google Plus

André Moreira certo em Braga.

De quase certo na Luz, André Moreira está afinal a caminho do Minho. O jovem guardião André Moreira já é reforço do SC Braga, depois de recentemente ter cumprido testes médicos no Benfica. A verdade é que o Atlético Madrid cedeu o jogador aos arsenalistas por uma temporada e sem opção de compra. André

Moreira é muito alto, tem bons reflexos e uma enorme margem para progredir. O guarda-redes será naturalmente titular da equipa de Abel uma vez que Marafona se encontra lesionado, regressando apenas em Janeiro de 2018.