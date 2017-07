FC Porto: Aboubakar abre asportas à continuidade

Aboubakar abre asportas àcontinuidade // Foto: fcporto.pt

Com a saída de André Silva, o Porto precisa urgentemente de encontrar uma alternativa válida ao jovem internacional luso. Depois do empréstimo ao Besiktas, onde se sagrou campeão, Aboubakar apresentou-se a Sérgio Conceição e parece ter declinado nas suas intenções de deixar a invicta a todo o custo, representando assim um reforço de peso para fazer companhia a Soares na frente de ataque azul e branca.

Em declarações ao site do clube, o jogador não escondeu a sua satisfação por regressar. "Sinto um grande prazer por voltar a esta equipa, estou muito contente pela forma como me receberam. Se estamos no FC Porto temos o objectivo de ganhar títulos." Recorde-se, no entanto, que Aboubakar tem apenas mais um ano de contrato com os dragões e referiu várias vezes que não regressaria a Portugal. As intenções do dianteiro parecem ter mudado e Aboubakar poderá agora perfumar o Dragão com golos depois da excelente época na Turquia, onde fez o gosto ao pé por 19 ocasiões.