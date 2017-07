Google Plus

Oficial: James Rodriguez é reforço do Bayern Munique

James Rodriguez é, oficialmente, reforço do Bayern Munique para as próximas duas temporadas. A confirmação foi feita esta terça-feira, pelo clube germânico, nas suas redes sociais.

Naquele que terá sido um dos casos mais mediáticos desta janela de transferências - recorde-se que o médio já havia sido associado ao Chelsea, ao Manchester United, ao Arsenal e à Juventus, por exemplo - o Real Madrid acabou por acordar ceder o jogador de 25 anos a título de empréstimo, estipulando uma opção de compra em 60 milhões de euros.

Em Munique, James reencontrará um dos treinadores mais influentes da sua carreira, ou não tivesse sido Carlo Ancelotti responsável pela sua contratação por parte do Real Madrid e por alguns dos melhores do colombiano ao serviço dos «Blancos» - um facto que poderá ter pesado na decisão final do atleta.

Desta forma, o médio atacante, que começou a sobressair quando ainda jogava no Envigado (Colômbia) e no Banfield (Argentina), terá neste desafio a quarta aventura europeia, depois de passagens pelo FC Porto, Monaco e pelos madrilenos.