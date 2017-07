Oficial: Rúben Neves e Willy Boly a caminho de Inglaterra

Dragões rumam a Inglaterra.

O médio luso, Rúben Neves assinou com o Wolverhampton até 2022. O FC Porto está empenhado em encaixar dinheiro e com a venda do jovem formado no Olival, os invictos recebem cerca de 18 milhões de euros.

É o segundo elemento formado no Porto, que garante mais valias financeiras, depois de André Silva ter rendido 38 milhões de euros com a transferência para o Milan.

O central Willy Boly acompanha Rúben Neves e é a mais recente aquisição para a defesa do clube inglês. O jogador contratado há um ano ao Braga, não convenceu Sérgio Conceição, pelo que será vantajoso rodar uma temporada na competitiva segunda liga inglesa.

Rúben Neves e Boly reencontrarão Nuno Espírito Santo e representam grandes trunfos rumo ao objectivo de subir à Premier League. Com os negócios de Rúben Neves e André Silva, o Porto poderá encarar o mercado com outros olhos, uma vez que até agora ainda não anunciou qualquer reforço para a nova temporada.