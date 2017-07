Sporting: Petrovic rugiu no Algarve

Petrovic rugiu noAlgarve // Foto: supersporting.net

A pré-temporada dos leões está em marcha e, no primeiro teste com grau de dificuldade elevado, Petrovic foi uma das principais surpresas na igualdade a uma bola frente ao Belenenses. É prematuro afirmar que o sérvio poderá ser aposta firma na temporada, mas os sinais de evolução são evidentes. O trinco ingressou no emblema verde e branco há cerca de um ano, mas só na cedência ao Rio Ave em Janeiron mostrou que sabe equilibrar o miolo e participar na primeira fase de construção de jogo. Em Vila do Conde, o jogador foi lançado por Luís Castro e regressa a Alvalade com mais confiança e tarimba para se afirmar em definitivo no futebol luso.

Petrovic tem uma envergadura física impressionante e brilhou ao fazer de William no jogo amigável. Para além do excelente apoio ao sector mais recuado, o trinco foi também essencial na construção de jogo ofensivo. O golo leonino surgiu precisamente de um passe sublime do sérvio, que encontrou Leonardo Ruiz com um lance que apanhou a defesa da cruz de cristo em falso. Com os rumores da uma possível saída de William, Petrovic poderá finalmente ser um reforço para Jesus, mas para tal será fundamental evoluir e acentuar a intensidade de jogo que o técnico verde e branco tanto exige aos número 6.