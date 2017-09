Sporting x Barcelona: aproveitar Alvalade para pontuar

O palco da partida de amanhã. (Fonte: Getty Images)

O Sporting recebe esta quarta-feira aquela que será, certamente, uma das melhores equipas que passará por Alvalade esta temporada: o Barcelona, de Messi, Iniesta, Suárez e companhia.

Num jogo a contar para a segunda ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, ambas as equipas procuram continuar na senda de vitórias (após terem conquistado os três pontos na jornada anterior), sendo que, considerando a extrema dificuldade do grupo, qualquer ponto conquistado neste jogo poderá ser fulcral para garantir a qualificação dos «leões» no final. Neste sentido, e embora o Sporting parta com alguma (evidente) desvantagem teórica, espera-se um jogo vibrante do início ao fim e muito bem disputado por ambas as equipas, com o ambiente a que Alvalade já nos habituou, sobretudo em jogos deste calibre.

O momento das equipas

À entrada para esta partida, ambas as equipas parecem enfrentar um momento, em geral, positivo. Para além das já referidas vitórias na primeira jornada - o Barcelona recebeu e goleou a Juventus por 3-0 e o Sporting trouxe os três pontos da Grécia, vencendo um Olympiakos irreconhecível por 2-3), tanto a turma de Jesus como a de Valverde seguem bem posicionadas na liga - os primeiros a 2 pontos do líder FC Porto e os segundos sem pontos perdidos e no topo da tabela classificativa.

Analisando com maior detalhe os resultados mais recentes, o Barcelona vem de 7 vitórias consecutivas (em que apenas concedeu 2 golos e marcou por 23 vezes) e não perde desde 16 de Agosto (altura em que defrontou o Real Madrid para a Supertaça), enquanto que o Sporting também não conhece o sabor da derrota desde 26 de Julho (quando perdeu 0-3 com o Guimarães), mas já obteve três empates desde então, dois deles nos últimos dois jogos.

Histórico de confrontos

Analisando o histórico de confrontos entre ambas as equipas - composto por apenas 4 partidas -, a turma espanhola parte em clara vantagem. Os «blaugrana» venceram 3 dos jogos disputados, perdendo apenas um e contando com o dobro dos golos dos leões, num total de 10 golos marcados.

De resto, a última partida entre os emblemas de Lisboa e Barcelona (que remonta a 26 de Novembro de 2008) acabaria por ficar precisamente marcada por uma vitória incontestável dos espanhóis, que bateram a equipa então treinada por Paulo Bento por 2-5. Num jogo cheio de golos, Miguel Veloso (aos 65') e Liedson (aos 66') ainda conseguiram reduzir o marcador para 2-3, mas a equipa leonina viu o esforço cair por terra aquando do auto-golo de Marco Caneira (aos 67') e da expulsão de Rui Patrício (o único sobrevivente do lado verde e branco), que viu o cartão vermelho aos 71'.

Baixas e equipas prováveis

No que respeita às baixas para a partida desta quarta-feira, o Sporting apresenta o boletim clínico limpo, enquanto que o Barcelona se vê privado dos serviços de Ousmane Dembélé, Rafinha, Arda Turan e Paco Alcácer - o que, a par da recente transferência de Neymar para o PSG, poderá jogar a favor dos portugueses.

Equipa provável do Sporting: Patricio; Piccinini, Coates, Mathieu e Coentrão; Battaglia, William Carvalho e Bruno Fernandes; Gelson Martins, Acuña e Bas Dost.

Equipa provável do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti e Alba; Vidal, Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suarez.

O jogo tem início marcado para as 19:45 de Portugal continental e será arbitrado pelo romeno Ovidiu Hategan.

Continue a acompanhar a atualidade desportiva aqui, em Vavel Portugal.