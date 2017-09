Real Madrid x APOEL: UEFA 'Cristiano' League

Foto: realmadrid.com

O Real Madrid recebeu o APOEL na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com Cristiano de regresso ao 11 dos merengues, o Real ganhou alma, e foi precisamente CR7 que inaugurou o activo aos 12 minutos. Os blancos foram para o balneário com o 1-0, apesar de terem criado chances para ampliar o marcador.

No início do segundo tempo, Cristiano assumiu a responsabilidade de bater uma grande penalidade e não vacilou. O luso tranquilizou os merengues, e ao minuto 61, Sérgio Ramos fez o terceiro, sem reação do APOEL. Com os dois tentos, Cristiano soma já 107 festejos na Champions, um registo soberbo e extra-terrestre só ao alcance do craque lusitano.