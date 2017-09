UEFA Champions League: favoritismo luso na ronda inaugural

Imagem: uefa.com

A bola das estrelas está de volta, e é com ambição que Benfica, Sporting e Porto iniciam a sua caminhada na fase de grupos da UEFA Champions League. Esta terça-feira, águias e leões entrarão em campo, enquanto os dragões jogarão apenas quarta.

Águias atacam os russos

O SL Benfica inicia a fase de grupos da Champions na Luz, e está prevista casa cheia para a recepção ao CSKA de Moscovo. O técnico Rui Vitória continua sem poder contar com Jardel e Fejsa, por problemas físicos. Contudo, foco para a recuperação de Jonas, que saiu da partida diante o Portimonense condicionado. Com Jonas no ataque, os encarnados não podem esquecer o sector defensivo, por forma a melhorar a eficácia no desarme ao oponente. O CSKA tem um conjunto experiente, e na Champions qualquer pormenor pode resolver o duelo. Ainda assim, o favoritismo recai sobre as águias, uma vez que têm vindo a deslumbrar nas duas últimas edições da taça que faz sonhar o futebol europeu. Na outra partida do grupo, o Manchester United terá pela frente o Basileia.

Leão na Grécia para rugir

O Sporting CP estreia-se na Champions na Grécia, para enfrentar o Olympiakos de André Martins, jogador formado em Alvalade, que Jesus dispensou em 2015. O ambiente no Estádio será previsivelmente adverso, mas os jogadores leoninos têm tarimba para contornar o inferno grego e mostrar nas 4 linhas que têm melhor colectivo e melhores jogadores. A ausência de Fábio Coentrão por lesão já era expectável, mas de resto Jorge Jesus tem o plantel inteiramente à disposição para iniciar a fase de grupos. Para sonhar com o apuramento é imperativo vencer na Grécia, porque no outro duelo do grupo estarão em campo Juventus e Barcelona...

Dragão feroz na noite de reencontros

O Porto terá pela frente os turcos do Besiktas, num jogo em que os invictos reencontrarão Pepe, Quaresma e a ex-águia Talisca. Não será fácil, mas os portistas possuem argumentos para triunfar perante um Dragão repleto de adeptos. O dianteiro Aboubakar não poderá alinhar, precisamente por ter sido castigado quando defendia as cores do emblema turco, entrando Soares para o seu lugar. Na outra partida, o Leipzig enfrentará o Mónaco de Leonardo Jardim.