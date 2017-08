Renato Sanches a caminho do Swansea por empréstimo.

Renato Sanches vai jogar esta temporada no Swansea da Premier League. Cedência vai durar até ao fim desta época e vai servir para o médio português ganhar experiência num dos campeonatos mais competitivos do mundo.

O empréstimo de Sanches foi confirmado pelo CEO do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge que vê esta nova etapa na carreira do jogador como uma oportunidade para jogar ao mais alto nível: "Queríamos que o Renato Sanches fosse para um clube onde fosse capaz de jogar ao mais alto nível e onde tivesse um treinador que o desejasse. Tem de jogar de forma continuada durante um ano e isso não lhe estava garantido aqui, dada a qualidade do nosso plantel", explicou Rummenigge, à revista alemã 'Kicker'.

Segunda a revista, o Swansea vai desembolsar cerca de 8,5 milhões de euros para garantir a promessa portuguesa. Este negócio não conta com nenhuma cláusula de opção de compra por parte do clube galês. Para além disto, o facto do treinador do Swansea, Paul Clement, ser um antigo adjunto de Carlo Ancelotti foi uma das razões para o sucesso deste negócio.