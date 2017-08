Carrillo reencontra Marco Silva

Sem espaço no SL Benfica, Carrillo troca a Liga lusa pela Premier League. As águias cedem o atleta ao Watford por um ano, com uma opção de compra de 15 milhões no final do empréstimo.

O extremo criativo irá reencontrar Marco Silva depois de ter passado ao lado no seu percurso na Luz.