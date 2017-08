Google Plus

Herói do Euro 2016 a caminho da Rússia.

O memorável autor do tento que ofereceu o título europeu a Portugal será jogador do Lokomotiv Moscovo. O Lille não conta com o jogador e resolveu empresta-lo por uma temporada.

Com o foco no Mundial 2018, Éder terá mais oportunidades para jogar e convencer Fernando Santos a integrar a lista dos 23 eleitos.