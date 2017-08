PremierLeague: Manchester United atropela Swansea

O Manchester United orientado por José Mourinho foi ao terreno do Swansea vencer por esclarecedores 4-0. Os red devils inauguraram o score ao minuto 45 por intermédio do central Beilly, que finalizou de forma oportuna depois de Pogba ter enviado o esférico à barra. O United respirou no duelo e voltou a acelarar apenas nos dez minutos finais da partida da segunda jornada da Premier League.

Ao minuto 80, Lukaku surgiu solto e na área e fez o seu terceiro golo na prova em dois jogos. O acelarador do Manchester não ficou por ali e instantes depois foi Pogba a ampliar a vantagem, com um festejo de classe do médio. O recém entrado Martial fechou as contas ao minuto 84, aplicando assim nova goleada de 4-0. Em duas jornadas, os red devils somam 6 pontos e registam 8 golos marcados, contra nenhum sofrido.