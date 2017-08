Marco Silva trava Klopp: Watford empata a 3 com Liverpool

Foto: goal.com

Depois da aventura no Hull City, Marco Silva começou bem na estreia como treinador do Watford. Frente ao colosso Liverpool, a equipa orientada pelo técnico português começou bem e inaugurou o marcador ao minuto 9, por intermédio de Okaka. O Liverpool demorou a reagir, mas igualou o encontro antes da meia hora, valendo o tento de Mané. O Watford respondeu com garra e recolocou-se em vantagem pouco depois por Doucouré.

Ao intervalo, Marco Silva sorria, mas a história do jogo ainda viria a conhecer mais 3 golos na segunda parte. A equipa de Klopp regressou das cabines determinada em mudar o rumo do duelo e em apenas dois minutos virou o resultado, deixando o Watford quase KO com os festejos de Firmino e Salah. Os pupilos de Marco Silva pareciam condenados à derrota, mas o minuto 93 foi talismã. O Watford chegou mesmo ao empate nos instantes finais com Britos a fazer a diferença.

Foi um espectáculo digno de Premier League e que prendeu qualquer amante de futebol do início ao fim. Marco Silva travou um candidato ao título logo na primeira ronda e promete continuar a encantar os grandes palcos ingleses.