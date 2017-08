Real Madrid conquista Supertaça Europeia

Foto: Facebook do Real Madrid CF

Com Cristiano inicialmente no banco de suplentes, o Real Madrid defrontou o Manchester United de Mourinho, Lindelof e Matic. Os red devils entraram com a corda toda, com muita juventude na frente, mas foi o Real a inaugurar o score ao minuto 25. O ex-portista Casemiro festejou um tento polémico e fixou o resultado em 1-0 ao intervalo. O destaque individual do duelo foi o génio Isco, tendo sido precisamente dos pés artísticos do médio que surgiu o segundo tento dos merengues, no decorrer da segunda parte. O espanhol fez o gosto ao pé e baralhou completamente a defesa dos ingleses.

10 minutos depois, o United deu um grito de revolta e reduziu a diferença por intermédio de Lukaku, depois de um lance soberbo de Matic. Ao minuto 80, Cristiano entrou em campo e levou as bancadas ao delírio. O triunfo da equipa de Zidane não viria a sofrer contestações e é já a quarta Supertaça Europeia da História do Real Madrid. No duelo Cristiano vs Mourinho, CR7 levou a melhor no emocionante reencontro das duas maiores figuras do futebol português. Para o Real é já a segunda Supertaça europeia consecutiva.