Oficial: Nélson Semedo no Barça por 30 milhões

Nélson Semedo voa para Barcelona.

O lateral direito luso conquistou a preferência do Barcelona para ser o mais recente reforço da defesa do clube de Messi e companhia. O emblema catalão oficializou o negócio com o Benfica e com o jogador na tarde desta sexta-feira através das redes sociais do clube, tratando-se de uma investida milionária que irá render 30 milhões de euros aos cofres da Luz.

Os responsáveis do Barça referiram ainda que a verba poderá subir mediante objectivos. Semedo é rápido, tecnicista e evidencia uma tremenda resistência a atacar e a defender com muita dinâmica, representando um verdadeiro reforço para o Barcelona, que desde a saída de Dani Alves que procurava um sucessor. O jovem deu nas vistas nas águias e será companheiro de André Gomes num dos maiores clubes do mundo.