Volta a Portugal: Alarcon vence em Setúbal

Está a ser a melhor temporada do espanhol de 31 anos // Fonte: SAPO 24

Raúl Alarcón venceu primeira etapa em linha da 79ª Volta a Portugal em bicicleta. O espanhol bateu o seu companheiro Amaro Antunes e David de la Fuente (Louletano – Hospital de Loulé).

A corrida foi muito atacada desde início e os fugitivos não tiveram qualquer hipótese pois a Armee de Terre e a W52-FC Porto quiseram provocar abanicos e, por momentos, conseguiram impor o caos no pelotão. Quando a corrida acalmou, mais ciclistas tentaram ir para a frente.

Com a chegada à Serra da Arrábida, a Efapel tomou a frente da corrida e impôs um ritmo fortíssimo no pelotão. O pelotão fracionou-se por completo e no Alto da Arrábida formou-se um grupo cheio de qualidade na frente da corrida.

Já na descida, o grupo que estava na frente com a maior parte dos favoritos à conquista da Volta a Portugal não se estava a entender e Alarcón lançou-se para a frente a 12km da meta e mais ninguém o conseguiu alcançar. O espanhol chegou 11 segundos à frente de Amaro Antunes e dos restantes favoritos e é o novo líder da corrida. Aqui fica a classificação geral após a etapa de hoje:

Amanhã, na chegada a Castelo Branco, temos uma etapa onde se espera uma luta em pelotão compacto e onde os homens rápidos desta Volta terão uma palavra a dizer.